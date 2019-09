Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,128 EUR +3,74% (16.09.2019, 14:34)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,50 USD +7,42% (13.09.2019)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,30 CAD +8,15% (13.09.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:





WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (16.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktie von Ballard Power kenne seit Tagen kein Halten mehr und nehme sogar inzwischen das Mehrjahreshoch bei 5,94 US-Dollar aus dem Jahr 2017 ins Visier. Denn am vergangenen Freitag seien die Papiere des Brennstoffzellen-Pioniers erneut über 7,4 Prozent auf 5,50 Dollar in die Höhe geschossen. Doch was treibe die Aktie an?Von Unternehmensseite seien in den vergangenen Wochen kaum Neuigkeiten zu verzeichnen gewesen. Doch das Umfeld für Brennstoffzellen-Aktien bleibe interessant. In Deutschland sei in Sachen Wasserstoff viel in Bewegung, China setze erste Nadelstiche und namhafte Unternehmen würden sich positionieren. So zähle das Start-up Nikola Motor unter anderem Hanwha und Bosch zur Investorenriege, die im DAX notierte Linde habe sich wiederum zuletzt bei Hydrospider eingekauft.Ballard Power habe mit Weichai Power und Broad Ocean zwei namhafte chinesische Investoren an Bord. Auch in Deutschland sei der Brennstoffzellen-Pionier beliebt. Frischen Schwung von Investorenseite könnte es indes aus Kanada geben. Denn die Ballard-Power-Aktie werde in den S&P/TSX Composite aufgenommen.Zukäufe sollten daher zurückgestellt werden. Wer investiert ist, reitet den Bullen vorerst weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: