Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (29.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Endlich: Kurz nach US-Börseneröffnung breche der kanadische Titel auf ein neues Jahreshoch aus. Der Widerstand bei 4,27 Dollar sei überwunden. Doch die Ballard-Bullen müssten das Break auch auf Schlusskursbasis bestätigen. Ohnehin steige die Spannung in dieser Handelswoche - Ballard Power Systems werde die Q2-Zahlen vorlegen.DER AKTIONÄR habe bereits einen Ausblick auf die bevorstehende Zahlenpräsentation abgegeben. In der Regel reagiere das Papier des Herstellers von Brennstoffzellen sehr volatil auf die Ergebnisse.Charttechnisch betrachtet hätten aktuell die Bullen bei Ballard Power das Zepter klar in der Hand. Könne der Titel im heutigen Handel über der Ausbruchsmarke von 4,27 Dollar schließen, seien Anschlussgewinne möglich und der Weg vorerst frei bis zum 52-Wochen-Hoch bei 4,62 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: