Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Ableger der US-Gesellschaft Coinbase hat als erster Anbieter in Deutschland die Erlaubnis der Finanzaufsicht Bafin erhalten, in das Geschäft mit der Verwahrung von Kryptowerten einzusteigen. Dies teilten das auf Blockchain-Anwendungen spezialisierte Unternehmen sowie die Bafin mit, so die Experten von "FONDS professionell".



Demnach habe das Haus die Lizenz für die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte sowie den Eigenhandel zugeteilt bekommen. Das Kreditwesengesetz sei dahingehend geändert worden, dass für die Verwahrung von digitalen Investments eine eigene Genehmigung nötig sei.



"Die Erteilung der Lizenzen ist der Höhepunkt monatelanger harter Arbeit des Coinbase Teams, in enger Zusammenarbeit mit der Bafin", sage Marcus Hughes, der für das Unternehmen das Europa-Geschäft verantworte. "Die Lizenzen in Deutschland sind auch ein wichtiger Meilenstein für Coinbase." Die Verwahrung von Kryptowerten sei auch ein wichtiger Bestandteil für die Auflage von Fonds, die auf der Blockchain fußen oder in Bitcoin & Co investieren würden. Mehrere Anbieter möchten in das Kryptoverwahrgeschäft einsteigen, darunter auch die Privatbank Donner & Reuschel. (29.06.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.