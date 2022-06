(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

8,20 EUR -2,38% (07.06.2022, 15:29)



XETRA-Aktienkurs B.R.A.I.N.-Aktie:

8,30 EUR +0,97% (06.06.2022, 17:36)



ISIN B.R.A.I.N.-Aktie:

DE0005203947



WKN B.R.A.I.N.-Aktie:

520394



Ticker-Symbol B.R.A.I.N.-Aktie:

BNN



Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (07.06.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von FMR Research:

Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.

Der B.R.A.I.N.-Konzernumsatz für das erste Halbjahr 21/22 habe bei 23,3 Mio. Euro (6M 20/21: 18,0 Mio. Euro) gelegen, was einem Wachstum von 29,3% entspreche. Dieser Anstieg des Konzernumsatzes sei vor allem auf das Segment BioIndustrial zurückzuführen, das in 6M 21/22 auf 17,5 Mio. Euro angestiegen sei (6M 20/21: 13,4 Mio. Euro). Die Umsätze des Segments BioScience hätten sich im Berichtszeitraum auf 5,8 Mio. Euro (6M 20/21: 4,7 Mio. Euro) belaufen. Mit der Fortsetzung des Wachstumskurses im Jahr 2022 sei im Halbjahr 21/22 erstmals ein positives bereinigtes EBITDA von 0,2 Mio. Euro erwirtschaftet worden (6M 20/21: -2,0 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand zum Ende des Berichtsquartals habe sich auf 16,4 Mio. Euro belaufen, der nach Zahlung für die Akquisition der Breatec B.V. und für die Beteiligungen an Biocatalysts Ltd. und SolasCure Ltd. berechnet worden sei.

In Anbetracht der derzeitigen schwierigen Umstände wie geopolitische Krisen, Gegenwind durch die COVID-19-Pandemie und Inflation habe sich das Unternehmen im Jahr 2022 bisher gut entwickelt. Vaseghi verfolge auch aufmerksam die Genom-Editing-Programme, mit denen das Unternehmen seine Technologie als neuartiges und differenziertes Genom-Editing-Tool erfolgreich demonstriert habe (Januar 2022; Europäisches Patentamt (EPA)). Der Analyst erwarte, dass das Unternehmen die Wissenschaft in diesem Bereich aufrütteln werde, was B.R.A.I.N. zu neuen Partnerschaften und Geschäften führen werde. In diesem Zusammenhang würden die präzise Genom-Manipulation und die CRISPR-basierte Diagnostik wichtige Themen sein. Bemerkenswerterweise habe das Unternehmen in der letzten Gewinnbenachrichtigung erklärt, dass der Auftragsbestand recht gut sei, was den stetigen Wachstumspfad für dieses GJ zeige. Nichtsdestotrotz sehe der Analyst derzeit die Bewältigung von Engpässen in der Lieferkette als den Hauptrisikofaktor an.

Daher hält Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, an seinem Kursziel von 14,00 Euro fest und bekräftigt seine "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 07.06.2022)