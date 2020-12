ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (10.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Konzern sei nun auch in Norwegen mit seinem elektrisch angetriebenen SUV Tang am Sgtart. Das BYD-Management werde sich die Verkaufszahlen im Elektroauto-Land Nummer eins anschauen und dann darüber entscheiden, wann im Jahr 2021 der Markteintritt in andere europäischen Länder erfolgen solle. Dieser Schritt sei eindeutig positiv zu werten, doch China bleibt der weltgrößte und wichtigste Markt - erst recht für BYD. Sehr wichtig sei in dieser Hinsicht, dass BYD die Batterien für seine Autos selbst produziere und mit der Blade-Battery auch eine sehr spannende Technologie entwickelt habe. Für zusätzliche Fantasie würden auch die Börsenpläne für die Batterie-Sparte sorgen. Die Bewertung von BYD sei im Vergleich mit anderen Wettbewerbern noch immer viel zu günstig, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.12.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:18,53 EUR -1,30% (10.12.2020, 15:07)Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:175,10 HKD -2,18% (10.12.2020)