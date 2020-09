Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

10,455 EUR +11,22% (15.09.2020, 16:20)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD: Das ist wohl erst der Anfang der Aufwärtsbewegung - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei auf ein Allzeithoch gestiegen. Es habe eine ganze Reihe an positiven Nachrichten gegeben. Der heutige Anstieg sei aber nach Ansicht des Aktienprofis auf den gestrigen Anstieg von Tesla zurückzuführen. Hinzu kämen die Gerüchte, dass Daimler eventuell Kunde bei BYD werden könnte. Die Batterie sei im Zentrum von allem. Wer hier wie BYD Technologie habe, deren Aktien würden noch viel Freude machen. Bei der BYD-Aktie sieht man noch nicht das Ende, sondern den Anfang der Aufwärtsbewegung, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.09.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BYD-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:10,485 EUR +12,45% (15.09.2020, 16:05)