Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,62 EUR -0,45% (29.11.2018, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,61 EUR -1,49% (29.11.2018, 14:41)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (29.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe BYD mit Relativer Stärke gegenüber vielen anderen chinesischen Titeln hervorgestochen. Auch im Vergleich zu VW, BMW und Co schneide die BYD-Aktie weitaus besser ab.Der Autobauer habe gleich mehrere Trümpfe in der Hand: BYD baue Elektrofahrzeuge, E-Busse und habe die Monorail-Technologie im Angebot. Wichtigstes Assett sei die Batteriefertigung. BYD produziere das Kernstück eines jeden E-Autos selbst. Ein Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen Rivalen aus dem Autobau.Das Unternehmen werde seine Kapazitäten für Lithium-Ionen Batterien enorm ausweiten. Die Produktion solle von derzeit 16 Gigawattstunden (GWh) auf 60 GWh vervierfacht werden.Ein Wachstumstreiber könnte aus der Kooperation mit Samsung SDI resultieren. Der koreanische Wettbewerber habe sich 2016 mit knapp zwei Prozent bei BYD eingekauft. Jetzt werde spekuliert, dass ein Wissenstransfer von den Koreanern zu BYD folgen könnte.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Einschätzung für die BYD-Aktie. Technisch sehe der Titel gut aus.Anleger bleiben bei der BYD-Aktie investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stoppkurs laute 4,65 Euro. (Analyse vom 29.11.2018)