Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,44 EUR +2,26% (08.01.2019, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,43 EUR +1,50% (08.01.2019, 09:54)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (08.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Der Elektroautobauer liege gut im Rennen. Er habe im Dezember 2018 mit 69.637 verkauften Autos einen neuen Rekord erzielt. Im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 37%. Beeindruckend sei vor allem das Wachstum im Segment New Energy Vehicle (NEV) gewesen. BYD habe im Dezember 46.650 Hybrid- und Elektroautos verkauft. Im Vormonat sei der chinesische Elektroautobauer auf 30.076 Einheiten gekommen.Positive News seien auch aus der Sparte der Elektrobusse gekommen: BYD habe einen neuen Auftrag an Land gezogen. Die zweitgrößten Stadt Kolumbiens Medellín habe 64 Elektrobusse geordert. Auslieferung der Busse sei für das zweite Halbjahr 2019 geplant. Die Flotte an Elektrobussen in Kolumbien werde die zweitgrößte innerhalb Lateinamerikas sein.Auf der anderen Seite aber habe die Regierung in China angekündigt, die Subventionen für Elektroautos erneut zu kürzen. Von 30% weniger Förderung im Vergleich zu 2018 sei im Moment die Rede. 2020 sollten die Subventionen sogar komplett wegfallen.Die BYD-Aktie habe in den letzten Tagen wieder Boden gut gemacht. Die Marke von 45,00 Hongkong Dollar habe sich erneut als Unterstützung entpuppt. Ein Kaufsignal ergebe sich, sobald das Papier die 200-Tage-Linie bei 51,85 Hongkong Dollar hinter sich lasse.Langfristig ist und bleibt BYD eine spannende, wenn auch spekulative Investition im Bereich der Elektromobilität, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Firma von Wang Chuanfu sei gut positioniert und habe mit der eigenen Herstellung der Batterien für seine E-Autos einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen Konkurrenten. (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link