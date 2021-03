Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nach der starken Korrektur nähere sich die BYD-Aktie der wichtigen 200-Tage-Linie. Die Zahlen für das Jahr 2020 hätten der Aktie keinen Rückenwind verleihen können. Der Gewinn habe unter den Erwartungen gelegen. Wie gehe es mit dem Papier weiter?Der Nettogewinn von BYD sei im Jahr 2020 um 162 Prozent auf 4,2 Milliarden Yuan (644 Millionen Dollar) geklettert. Der Umsatz habe bei 153,5 Milliarden Yuan (23,5 Milliarden Dollar) gelegen, wie aus dem Jahresbericht hervorgehe.Beim Ausblick auf erste Quartal habe BYD einen Gewinn zwischen umgerechnet 30,7 und 46,2 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.Die Gewinnprognose habe unter den Markterwartungen gelegen, so die Citigroup in einem ersten Statement. Aufgrund dessen habe die BYD-Aktie in der ersten Reaktion an der Heimbörse in Hongkong auch weiter nachgegeben.Das erste Quartal sei grundsätzlich das saisonal schwächste bei BYD. Wichtig werde das zweite Halbjahr. Dabei sollte BYD vom steigenden Interesse der Konsumenten an NEVs profitieren. Zudem habe der chinesische Autobauer mit dem BYD Han sowie der eigenen Batterie-Produktion ein Ass im Ärmel. Darüber hinaus werde das Produktportfolio peu a peu elektrifiziert. Nach wie vor sei aber die Unterstützung bei 165 Hongkong-Dollar ein wichtiger Support. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link