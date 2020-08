Die Verkaufszahlen hätten bei den Anlegern keine Freudensprünge ausgelöst. Das Papier verliere rund 2,5 Prozent. Wer noch investiert ist, hält an der BYD-Aktie fest, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2020)



Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

8,50 EUR -0,35% (07.08.2020, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

8,45 EUR -2,65% (07.08.2020, 17:14)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe seine Juli-Verkaufszahlen veröffentlicht. Erstmals seit rund einem Jahr habe der chinesische Automobil-Hersteller in einem Monat wieder mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahr. Die Aktie habe nach einer Konsolidierung wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Auch wenn das Wachstum mit 1,3 Prozent auf 31.382 Einheiten vielleicht etwas klein ausgefallen sei, so habe BYD im Vergleich zu den deutschen Automobil-Herstellern im Juli durchaus eine gute Figur abgegeben.Weniger erfreulich sei die Entwicklung der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge. Im Juli habe BYD im Vergleich zum Vorjahr 15.100 Stück verkauft, ein Minus von 8,8 Prozent.Die eigene Batterieproduktion sowie die neu entwickelte Blade Battery würden für ein Alleinstellungsmerkmal von BYD im Vergleich zu vielen europäischen Automobil-Herstellern sorgen. Gut möglich, dass BYD als Zulieferer von Batteriezellen den Zuschlag von Ford und Jaguar Land Rover bekomme.Ganz nebenbei bemerkt verfüge BYD mit Wolfgang Egger (ehemals AUDI) über einen hervorragenden Mann als Chefdesigner. Das neue Modell Han und die darauf aufbauenden Modelle könnten BYD in Zukunft einen neuen - positiven Anstrich verpassen.Vor einigen Monaten habe es bei BYD noch nach einer Art Gemischtwarenladen ausgesehen. Neben Elektroautos und Batterien baue BYD noch Elektrobusse. Im Portfolio sei auch das Monorail-Geschäft.Die Aktie sei zuletzt von umgerechnet 6,00 Euro bis auf 10,21 Euro gelaufen. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, woraufhin die Aktie bis auf die Unterstützung bei umgerechnet 7,67 Euro zurückgefallen sei. Im Anschluss habe das Papier wieder den Weg nach oben eingeschlagen.