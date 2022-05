Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,50 EUR +0,25% (04.05.2022, 14:37)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesische Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nachdem BYD im April bei den Absatzzahlen erneut einen Rekordwert erzielt habe und damit seine Wachstumsambitionen einmal mehr unterstrichen habe, habe sich mit Bin Wang einer der ersten Analysten zu Wort gemeldet. Der Experte der Credit Suisse habe sowohl sein Kursziel und sein Kaufvotum für die BYD-Aktie bestätigt.Trotz der Probleme bei der Versorgung mit Autoteilen aufgrund der Pandemie in Shanghai sei das Absatzvolumen von BYD im Vergleich zum Vorjahr um 134 Prozent in die Höhe geschossen, so Wang. Damit habe BYD die anderen E-Autobauer übertroffen. Die hervorragende Leistung des Autobauers sei unter anderem auf die eigene Produktion der wichtigsten Autoteile zurückzuführen.Für die Zukunft gehe die Credit Suisse von einer steigenden Profitabilität aus. Ab dem zweiten Quartal des Jahres werde BYD von der Preiserhöhung im März profitieren. Sein Kursziel habe Wang daher bei 350 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 42,35 Euro belassen. Für die nächsten zwölf Monate traue er der Aktie somit Kursgewinne von 48 Prozent zu.BYD habe mit den Absatzzahlen für den April überzeugen können. Lasse man die Verbrennermodelle, deren Verkauf bereits im März eingestellt worden sei, außer Acht und beziehe sich nur auf reine Elektroautos und Plug-in-Hybride, liege das jährliche Wachstum sogar bei 313 Prozent.Die BYD-Aktie stehe nach nun drei grünen Tagen in Folge wieder kurz vor der 200-Tage-Linie bei 28,65 Euro. Zuletzt scheiterte der Titel zwei Mal an dieser Marke, ein nachhaltiger Sprung über den Widerstand würde ein neues Kaufsignal generieren, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link