Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,58 EUR +0,72% (03.07.2019, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,57 EUR +0,36% (03.07.2019, 15:36)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

48,80 HKD +0,21% (03.07.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (03.07.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse des Analysten Jack Yeung von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Jack Yeung, Analyst bei Morgan Stanley, seine Empfehlung die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unterzugewichten.Die Analysten von Morgan Stanley befürchten, dass die Kürzung der Beihilfen beim Kauf von Elektroautos kurzfristig einen signifikanten Einfluss auf die Margen haben werde. BYD Co. Ltd. werde den negativen Effekt durch indirekte Preiserhöhungen und Größenvorteile vermutlich nicht ausgleichen können, auch wenn das Unternehmen angekündigt habe, mit einem Mix aus verschiedenen Maßnahmen genau dies erreichen zu wollen.Der chinesische Automarkt sei härter als erwartet. Spielraum für Preiserhöhungen sei wegen des intensiven Wettbewerbs kaum vorhanden.Analyst Jack Yeung kürzt wegen den Einschnitten bei den Subventionen die Margenprognosen. Niedrigere operative Kosten infolge von Einsparungen dürften nur teilweise eine Wirkung erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link