Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Letzte Woche habe BYD die Preise für seine Elektroautomodelle erhöht und sei damit Tesla gefolgt, das die Preise in China dieses Jahr schon mehrfach angehoben habe. Auch andere Hersteller würden mitziehen. Steigende Rohstoffpreise würden den Anbietern keine Wahl lassen, als diese an die Käufer weiterzugeben. Bei manchen Anbietern könnte das zu Problemen führen.Der Nachfrage habe das bisher nicht geschadet, die Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen in China hätten sich in den ersten beiden Monaten im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppeln können. Analysten würden kurzfristig keine Auswirkungen erwarten, da interessierte Käufer bereit seien, entweder den Aufpreis zu zahlen oder Abstriche bei der Ausstattung zu machen.Vor allem kleine und mittelgroße Marken, aber auch Anbieter im niedrigen Preissegment würden Schwierigkeiten haben die gestiegenen Preise an den Kunden weiterzugeben. Daher müssten sie sich entweder mit niedrigeren Margen abfinden oder bestimmte Produkte vom Markt nehmen.Unter den Autobauern seien Marken wie Tesla oder BYD aufgrund ihrer starken Lieferketten für Batterien und andere Komponenten hingegen hervorragend positioniert. Sie seien nicht so stark von den Rohstoffpreisen abhängig. Auch für Hersteller wie Volkswagen sollte es keine Probleme geben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link