21,29 EUR +8,62% (21.12.2020, 10:16)



CNE100000296



A0M4W9



BY6



1211.HK



BYDDF



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der Chinesische Titel habe am Montag ohne News einen starken Anstieg aufs Parkett gelegt. Die BYD-Aktie lege rund zehn Prozent vorne. Mit dem Anstieg am Montag sei das Papier aus der Konsolidierungsformation nach oben ausgebrochen.Fakt sei, dass immer mehr Chinesen bereit seien, ein Elektroauto zu kaufen. Laut einer Befragung hätten jüngst mehr als die Hälfte der chinesischen Verbraucher angegeben, beim Kauf eines Neuwagens einen Elektroantrieb zu bevorzugen. Zum Vergleich: 2018 hätten sich nur ein Drittel der Befragten für einen Stromer begeistern können.Das alles spiele BYD in die Karten. Das Unternehmen sei im E-Mobility-Sektor gut positioniert. Die Elektro-Limousine Han komme bei den Konsumenten sehr gut an und die darin erstmals eingebaute Blade-Batterie werde in mehr und mehr anderen Modellen von BYD zum Einsatz kommen.Zuletzt sei die Euphorie etwas gebremst gewesen. Nach dem Doppeltop bei knapp 22,00 Euro konsolidiere die BYD-Aktie auf hohem Niveau. Die 38-Tage-Linie habe als Support fungiert. Mit dem Move über die obere Begrenzungslinie des ansteigenden Dreiecks bei rund 19,95 Euro sei der Weg Richtung Allzeithoch bei 22,40 Euro frei.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät Anlegern, bei der BYD-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link