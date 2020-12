Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

20,20 EUR -1,13% (30.12.2020, 12:43)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie ringe nach wie vor mit der psychologisch wichtigen Marke von 200 Hongkong-Dollar. Der Ausbruch Richtung Allzeithoch bei 212 Hongkong-Dollar sei vorerst vertagt.Erst vor wenigen Tagen habe das Unternehmen mitgeteilt, man wolle eine neue Produktionsstätte für Batteriezellen im Lingang Industrial Park in der Provinz Anhui, hochziehen. 750 Mio. Euro wolle BYD in die neue Fertigungsstätte stecken und damit den Marktanteil im Bereich der Batteriezellen deutlich steigern. Zuletzt sei BYD auf rund 5,9 Prozent gekommen. Marktführer sei nach wie vor LG Chem, vor CATL.Darüber hinaus komme langsam das Segment Ride-Hailing ins Laufen. MEG's Qingdao Medici habe mit BYD einen Kaufvertrag über zunächst 2.000 Einheiten des Modells BYD D1 geschlossen. Der BYD D1 sei ein maßgeschneidertes, vollelektrisches Auto speziell für Ride-Hailing. Diesen Dienst betreibe BYD mit den Fahrdienst-Vermittler Didi. Über die Didi Chuxing-App sollten Fahrgäste diesen Dienst in mehreren Städten in China nutzen können. Der Startschuss solle 2021 fallen.Die Konsolidierung auf hohem Niveau halte weiterhin an. Werde das Allzeithoch von 24. November bei 212,00 Hongkong-Dollar (22,35 Euro) genommen, sei der Weg nach oben frei.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die BYD-Aktie zu halten! (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link