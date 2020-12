Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Erst vor wenigen Tagen habe BYD mitgeteilt, man wolle eine neue Produktionsstätte für Batteriezellen im Lingang Industrial Park in der Provinz Anhui hochziehen. Wie aastocks und Reuters berichten würden, solle sich die Höhe der Investition auf sechs Milliarden Yuan oder umgerechnet 750 Millionen Euro belaufen.Zuletzt sei BYD im Segment Batteriezellen lediglich auf einen Marktanteil von knapp sechs Prozent gekommen. Die neue geplante Fertigungsstätte passe demnach ins Bild. Die Elektrifizierung der Modellpalette gehe voran. Die Elektro-Limousine Han treffe den Nerv der Zeit und komme bei den Konsumenten sehr gut an. Und die Blade-Battery könnte für BYD eine Art Türöffner sein, Aufträge von anderen Automobil-Herstellern an Land zu ziehen.Auch die Analysten würden die Strategie von BYD loben: Am 23. Dezember habe Analyst Kelvin Lau von Daiwa Securities sein Kursziel auf 250 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 26,35 Euro erhöht. Alexious Lee von Jefferies sehe für die BYD-Aktie Potenzial bis 238,60 Hongkong-Dollar (25,50 Euro). Ken Lee von UOB KayHian traue dem Titel 220 Hongkong-Dollar (23,79 Euro) zu.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die BYD-Aktie zu halten! (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link