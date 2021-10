Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,65 EUR -0,19% (04.10.2021, 13:12)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

241,80 HKD -0,49% (04.10.2021, 04:08)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,83 USD -0,94% (01.10.2021, 21:50)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Timo Nützel von "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) einsteigen.Der chinesische Autobauer BYD habe am Montagmorgen seine Produktions- und Auslieferungszahlen für September veröffentlicht. Beide Werte hätten im Jahresvergleich deutlich zugelegt. Wegen des schwachen Marktumfeldes sei die Reaktion bei der Aktie dennoch verhalten ausgefallen. So sehe die Lage nun im Detail aus.BYD habe im September ein Produktionsvolumen von 78.800 Einheiten erreicht, was einem Anstieg von 84,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Die Autoverkäufe hätten gegenüber dem Vorjahr sogar um 89,9 Prozent auf 80.100 Einheiten zugelegt.Trotz dieses guten Ergebnisses sei die BYD-Aktie am Montag wegen der aktuellen Schwäche bei den Automobilwerten mit einem leichten Minus aus dem Handel gegangen. Auch wenn die Konsolidierung damit noch immer weitergehe, habe zumindest die wichtige charttechnische Marke bei 240 Hongkong-Dollar (HKD) erfolgreich verteidigt werden können. Diese mehrfach bestätigte horizontale Unterstützung sei zwar bereits am Freitag zurückerobert worden, habe am heutigen Montag jedoch erfolgreich getestet werden können.Nach diesem Kaufsignal gelte es nun zeitnahe die nächste Hürde an der 50-Tage-Linie bei 254,20 HKD zu knacken. Danach dürfte es zügig in Richtung des Januar-Hochs bei 278,40 HKD gehen. Darüber würden das Rekordhoch bei 295 HKD sowie die 300-HKD-Marke in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: