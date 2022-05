Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

31,70 EUR -2,31% (27.05.2022, 12:02)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

268,60 HKD +1,82% (27.05.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Ken Lee und Bin Wang kenne hierzulande wahrscheinlich niemand. Es handle sich um zwei Analysten, die sich bei BYD sehr gut auskennen würden. Sie hätten beim chinesischen E-Autobauer rechtzeitig zum Einstieg geraten und jetzt ihre Ratings noch einmal bekräftigt. Das Potenzial der Aktie sei noch lange nicht ausgereizt.Lee arbeite für UOB KayHian und rate bei BYD zum Kauf. Wer seiner Erstempfehlung gefolgt sei, liege bereits rund 40 Prozent im Plus. Sein Kursziel laute auf 325 Hongkong-Dollar (HKD), was einem weiteren Potenzial von 21 Prozent entspreche.Wang sei Analyst bei der Credit Suisse und mit seiner Erstempfehlung rund 50 Prozent vorne. Er sehe das Potenzial des Elektroautoherstellers ebenfalls nicht ausgereizt, erachte einen Wert von 368 HKD als fair. Sein Kursziel liege damit 100 HKD oder 37 Prozent höher.Alle Argumente würden zurzeit für BYD sprechen. Anleger sollten deshalb den Empfehlungen von Lee und Wang folgen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: