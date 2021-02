Börsenplätze BYD-Aktie:



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Elektro-Limousine Han sei der erste Streich gewesen. Das E-Auto habe sich 2020 insgesamt 40.556 Mal verkauft und sowohl die Erwartungen der Analysten, als auch von BYD selbst übertroffen. Jetzt lege BYD noch eine Schippe drauf. Bis 2022 wolle der Automobil-Hersteller eine eigenständige High-End-Marke für Elektroautos hochziehen.Die NEVs sollten auf einer neuen Plattform entwickelt werden. Sogar ein eigenes Händlernetz solle für die elektrisch angetriebenen Autos entstehen.Kurzum: BYD sei drauf und dran sich einen neuen, modernen Anstrich zu verpassen.Die Pläne für BYDs neue Premium-Marke seien bereits letzte Woche bekannt geworden. Eine Steilvorlage für Nomura. Analyst Benjamin Lo habe das Kursziel für die Aktie zu Wochenbeginn um knackige 80 Prozent auf 300 Hongkong-Dollar (umgerechnet 31,92 Euro) angehoben. Lo gehe von steigenden EV-Verkäufen aus, die durch neue Modelle und die zunehmende Nachfrage von neuen Kunden angetrieben werde. Darüber hinaus sollte der geplante Börsengang des Halbleitergeschäfts die Aktie weiter beflügeln, so Nomura-Analyst Lo.Die BYD-Aktie bleibt eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link