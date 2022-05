Börsenplätze BYD-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD sei den meisten Anlegern v.a. als Elektroautokonzern bekannt. Bei über 100.000 verkauften New Energy Vehicles (NEVs) in den letzten beiden Monaten wenig verwunderlich. Das chinesische Unternehmen stelle aber mit der Blade Batterie auch Batterien für Elektroautos her und das nicht weniger erfolgreich wie zuletzt zu sehen gewesen sei.Wie aus einem Bericht von Yicai Global vom Donnerstag hervorgehe, habe BYD im April Contemporary Amperex Technology, kurz CATL, bei den Verkäufen von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien für NEVs überholt. Bisher sei CATL der größte Hersteller dieser Batterien gewesen. Die Batteriekapazitäten von BYD seien im April aber um 5,3% auf 4,2 Gigawattstunden angewachsen, während diese bei CATL um 56,6% auf 3,05 GWh zurückgegangen sei. Für BYD bedeute das einen Marktanteil von 47,1% gegenüber den 34,2% von CATL.Bei der gesamten installierten Batteriekapazität behalte CATL seinen Spitzenplatz, hier würden auch ältere, weniger effiziente und teurere Modelle dazuzählen. Der Rückgang der Kapazität beim Branchenprimus sei vermutlich auf die zahlreichen Lockdowns in China zurückzuführen, so habe sich die im Reich der Mitte insgesamt installierte Batteriekapazität im April um 26,1% im Vergleich zum Vormonat reduziert.BYD sei kein reiner Elektroautokonzern, sondern sei, wie sich zeige, in mehreren Geschäftsfeldern tätig, so stelle das Unternehmen über eine Tochterfirma beispielsweise auch Halbleiter her. Welche Vorteile diese vertikale Integration mit sich bringe, habe sich erst letzten Monat gezeigt: während die Produktionszahlen der anderen chinesischen Autobauer wie etwa Nio oder XPeng wegen Lieferkettenproblemen teilweise um mehr als 50% zurückgegangen seien, habe BYD einen neuen Absatzrekord erzielen können.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link