Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,00 EUR +3,25% (13.04.2022, 15:50)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeug- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bisher erziele der Fahrzeug- und Batteriehersteller BYD einen Großteil seiner Verkäufe und Umsätze im Heimatland China. Außerdem gebe es Fahrzeuge des Unternehmens vereinzelt in Europa und Südamerika zu kaufen. Jetzt scheine BYD allerdings neue Märkte erschließen zu wollen. Zuletzt sei bekannt geworden, dass der E-Autobauer ein neues Werk in Thailand plane, in dem Fahrzeuge für den Linksverkehr produziert werden sollten.BYD investiere insgesamt 20 Milliarden Baht (550 Millionen Euro) in Thailand. Davon sollten 17,3 Milliarden Baht in ein neues Werk und der Rest in ein Verkaufsnetzwerk fließen. In dem Werk sei geplant Fahrzeuge für den heimischen Markt und auch für den Export, unter anderem nach Großbritannien und Australien, zu fertigen. Als lokaler Partner werde eine Gruppe thailändischer Investoren dienen, die einen 15-prozentigen Anteil an der Fabrik und 85 Prozent des Verkaufsnetzwerks halten würden.Als erstes Modell solle in Thailand der BYD Dolphin, dessen Marktstart Ende dieses Jahres stattfinde, gefertigt werden. BYD trete dem thailändischen Elektromobilitätsprogramm bei, wodurch Käufer des Dolphin einen Rabatt von umgerechnet 4.130 Euro und eine Befreiung von der Verbrauchersteuer bekämen. Nach den Vorteilen werde das reine Elektro-Fahrzeug 19.278 Euro kosten.Die Investition in die neue Fabrik sei positiv zu bewerten. Gerade in Australien stehe die Elektromobilität noch am Anfang und mit günstigen Modellen könnte ein großer Marktanteil gewonnen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: