Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,125 EUR +1,99% (03.05.2022, 15:40)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesische Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die chinesische Konkurrenz habe im Mai einen, entweder durch Lockdowns direkt oder durch daraus resultierenden Lieferkettenproblemen verursachten, Einbruch ihrer Absatzzahlen vermeldet. BYD dagegen sei es sogar gelungen, die Marke aus dem Vormonat zu übertreffen. Das gehe aus den Verkaufszahlen des Elektroauto- und Batteriebauers hervor, die der Konzern am Dienstag veröffentlicht habe.Im April habe BYD 106.042 Fahrzeuge verkaufen können und damit ein Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr liege das Absatzwachstum bei 313 Prozent. Mit 105.475 Einheiten hätten die PKWs den Hauptteil der verkauften Fahrzeuge ausgemacht, der Rest sei auf kommerzielle Fahrzeuge entfallen, darunter vor allem Busse.Im März habe BYD den Verkauf von reinen Verbrennermodellen eingestellt und somit nur noch sogenannte new energy vehicles (NEVs) verkauft. Unter dem Begriff verstünden sich sowohl reine Elektroautos als auch Plug-in-Hybride. Die reinen Stromer hätten sich etwas besser verkauft und einen Anteil von 54 Prozent ausgemacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.