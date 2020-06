Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die guten News aus dem Hause BYD würden nicht abreißen. Wie "Automotive News Europe" berichte, stehe BYD offenbar vor einer Zusammenarbeit mit dem Autobauer Jaguar Land Rover. BYD könnte eine Batteriezellfabrik in Großbritannien hochziehen, um Jaguar Land Rover (JLR) zu beliefern. Die BYD-Aktie bleibe aussichtsreich.JLR und BYD würden zudem prüfen, ob sie auch bei der Entwicklung elektrischer Antriebe zusammenarbeiten würden. Jaguar Land Rover habe derzeit lediglich den I-Pace als Elektroauto im Portfolio. Die Batterien würden von LG Chem bezogen. Das Werk in Castle Bromwich von JLR werde derzeit für die Produktion von Elektroautos ausgebaut.Vor wenigen Tagen habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, BYD und Ford könnten in Zukunft zusammenarbeiten. Für BYD wäre sowohl eine Zusammenarbeit mit Ford, also auch mit Jaguar Land Rover in Sachen Batteriezellen sicherlich der Durchbruch. Wie in "Der Aktionär"-Ausgabe 23/2020 berichtet, habe BYD zuletzt in Sachen Batteriezellen einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht.Vor einigen Monaten noch habe es bei BYD nach einer Art Gemischtwarenladen ausgesehen. Neben Elektroautos und Batterien baue BYD noch Elektrobusse. Im Portfolio sei auch das Monorail-Geschäft. Die Blade Battery könnte für BYD jetzt durchaus eine Art Türöffner sein. Auch das Elektroauto Han werde BYD ein neues Image verschaffen.BYD verfüge mit Wolfgang Egger (ehemals Audi) über einen hervorragenden Mann als Chefdesigner. Das neue Modell Han und die darauf aufbauenden Modelle würden BYD ein neues Image verleihen. Die eigene Batterieproduktion mit der neuen Blade Battery könnte ein Türöffner als Zulieferer für andere Automobilhersteller sein. Die möglichen Deals mit Ford und Jaguar Land Rover sollten der Aktie positive Impulse verleihen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link