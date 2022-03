Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,02 EUR +1,56% (24.03.2022, 14:37)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD verdiene sein Geld nicht nur mit Autos, sondern auch mit Batterien für Elektrofahrzeuge. Der Konzern gehöre zu den größten Batterieproduzenten weltweit und habe 2020 die revolutionäre Blade-Batterie auf den Markt gebracht. Für die Produktion werde eine Reihe von Rohstoffen benötigt, unter anderem auch Lithium. Hier investiere der China-Konzern nun kräftig.Um sich die Versorgung mit dem Metall zu sichern, beteilige sich BYD nun mit bis zu drei Milliarden Yuan (430 Millionen Euro) an dem chinesischen Unternehmen Chengxin Lithium. Im Rahmen der Kapitalbeteiligung gebe der Lithiumproduzent neue Aktien aus.Die Sicherung der Versorgung mit Lithium sei für Batterieproduzenten und Autobauer mit eigener Batterieproduktion wichtig. Die Nachfrage sei im Zuge des Elektroauto-Trends in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Zwar komme das Metall häufig vor, allerdings nur in sehr niedrigen Konzentrationen.Die Investition von BYD mache aufgrund der steigenden Lithiumnachfrage Sinn und das Unternehmen sei im Fahrzeugmarkt gut positioniert. Dennoch bleibe als China-Aktie ein gewisses Restrisiko bestehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: