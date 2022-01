Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,63 EUR +3,13% (20.01.2022, 12:06)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

261,20 HKD +1,24% (20.01.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,67 USD -3,51% (19.01.2022, 21:57)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des E-Autoherstellers BYD habe zuletzt unter Druck gestanden. Seit einigen Tagen präsentiere sich der Titel wieder freundlicher und habe nun eine interessante Chartformation ausgebildet. Gleichzeitig hätten die Bullen wichtige Unterstützungen verteidigen können. Anleger würden jetzt auf diese wichtigen Marken achten.Seit November befinde sich die BYD-Aktie in einer Korrektur. In der vergangenen Woche habe der Titel punktgenau auf der 200-Tage-Line bei 240 Hongkong-Dollar (HKD) aufgesetzt. Im Anschluss hätten die Bullen einen Gegenangriff gestartet und der Kurs habe um rund 15 Prozent zugelegt.In der laufenden Handelswoche hätten leichte Gewinnmitnahmen eingesetzt. Am heutigen Donnerstag habe der Titel wieder angezogen und im frühen Hongkong-Handel habe sich der Kurs um 1,2 Prozent verteuert. Damit nehme die Aktie nun wieder Fahrt in Richtung der beiden Widerstände bei 272 und 279 HKD auf. Glücke der Sprung über diese Marken, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Dieses Signal werde zusätzlich durch die dann abgeschlossene umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter (SKS) Formation verstärkt.Der längerfristige Aufwärtstrend sei bei der BYD-Aktie intakt. Nun stehe der Titel kurz vor einer kurzfristigen Trendumkehr in Richtung Norden. Würden die Bullen die nächsten Widerstände knacken, entstehe neue Dynamik und der Titel setze dann seine Rally fort. Investierte Anleger würden die Position laufen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: