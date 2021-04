Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Zuletzt habe es durchaus gute News von BYD gegeben: Ein neuer Deal mit der US-Brauerei Budweiser sowie Aussagen des Vorstands zur Batterie-Sparte hätten dafür gesorgt, dass sich die Aktie endlich wieder von ihren Tiefs habe lösen können.Budweiser China werde bei BYD 30 Elektro-Lkw des Typs Q3 kaufen und diese in seinen Brauereien in Foshan, Tangshan, Wuhan und anderen Städten einsetzen. Ein Vertrauensbeweis in die Technologie des chinesischen Auto-, Bus- und Brummi-Herstellers.Drüber hinaus habe zuletzt ein Statement von BYD-Chef Wang Chuanfu für neues Kaufinteresse der Anleger gesorgt. "Nahezu alle Automarken, die man sich vorstellen kann, befinden sich in Gesprächen mit unserer FinDreams-Tochter, welche die Blade-Batterien produziert", habe Chuanfu vor einigen Tagen gesagt.Schon länger werde über mögliche Aufträge anderer Auto-Hersteller spekuliert. Sollten hier erste Deals bekannt werden, könnte das durchaus den Startschuss für eine neue Rally der Aktie darstellen.Die Elektrifizierung des Portfolios von BYD gehe voran. Zudem habe das Unternehmen mit seiner eigenen Batterieproduktion sowie der Blade Battery ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen Auto-Dinos.Spekulative Anleger wagen auf diesem Niveau eine kleine Position und setzen auf ein Ende der Seitwärtsbewegung, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)