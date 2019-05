Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (02.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe BYD bekannt gegeben, für 1,5 Milliarden Dollar eine neue Fertigungsstätte aufzubauen. Dadurch solle die Kapazität bei den Elektroautos ausgebaut werden. Zuvor habe BYD ordentliche Quartalszahlen vorgelegt.An der BYD-Aktie würden sich die Geister scheiden. Morgan Stanley-Analyst Jack Young habe die BYD-Aktie am Mittwoch auf "verkaufen" gestellt. Sein Kursziel laute 30 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 3,41 Euro. Feng Wei von CICC halte dagegen. Er sehe die BYD-Aktie bei 70,00 Hongkong-Dollar (7,96 Euro) fair bewertet.Vor wenigen Tagen habe BYD ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf umgerechnet 4,0 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn sei um 632 Prozent auf 100 Millionen Euro geklettert. Bereits im Vorfeld habe BYD einen derartigen Gewinnsprung zwischen 584 und 779 Prozent für das erste Quartal angekündigt.Gute News auch von der Produktionsseite: In der chinesischen Stadt Changzhou wolle BYD für 1,5 Milliarden Dollar ein neues Werk für Elektroautos hochziehen. 400.000 Elektroflitzer sollten pro Jahr vom Band laufen.Die BYD-Aktie habe nach dem Zwischenspurt korrigiert. Einen Bodenbildung sollte jetzt im Bereich zwischen 52,15 Hongkong-Dollar (5,92 Euro) und 51,55 Hongkong-Dollar (5,85 Euro) stattfinden. Im Anschluss dürfte die Aktie wieder an den horizontalen Widerstand bei umgerechnet 7,50 Euro heran laufen.Es bleibe dabei: BYD biete eine spannende und spekulative Möglichkeit, vom Ausbau der Elektromobilität in China zu profitieren.Gute Nerven sind gefragt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 4,65 Euro platziert werden. (Analyse vom 02.05.2019)