Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

20,12 EUR +5,20% (20.11.2020, 11:10)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

182,50 HKD +5,92% (20.11.2020)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Konzern lege ein beeindruckendes Tempo beim Ausbau der Elektromobilität an den Tag. Im Juli sei die Han EV-Serie offiziell in den Verkauf gegangen. Bis zum 12. November habe BYD im Werk in Shenzhen bereits 20.000 Einheiten der Elektro-Limousine gebaut.Medienberichten zu Folge wollten lokale Regierungen in China neue Maßnahmen einführen, um den Automarkt, speziell die Elektromobilität, zu fördern. Das spiele Herstellern wie BYD in die Karten spielen. Die große Fantasie bei BYD bleibe in den Sektoren Automotive - mit Fokus auf Elektromobilität - und der Batteriesparte. Mit der Limousine Han habe BYD im Bereich der Elektromobilität ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Zahl der Vorbestellungen habe mit bislang über 40.000 Einheiten weit über den Erwartungen gelegen. Bislang seien bereits 20.000 Stück gebaut worden. Der Konzern wolle die monatliche Produktion des Modells bald auf 10.000 Einheiten pro Monat steigern.BYD liege gut im Rennen. Der schnelle Ausbau der Produktionskapazitäten für das Modell Han passe ins Bild.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: