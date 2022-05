Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,97 EUR +9,00% (11.05.2022, 12:10)



Honkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

233,20 HKD +8,47% (11.05.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Vor kurzem habe der chinesische Konzern seinen Ausstieg aus der Verbrenner-Produktion erklärt. Nicht 2025 oder 2030, sondern sofort. Das Jahresziel von 1,5 Mio. verkauften NEVs im Jahr 2022 sei machbar. Die Produktpipeline mache Lust auf mehr. Charttechnisch sei die BYD-Aktie aber etwas unter Druck gestanden. Am Mittwoch mache das Papier allerdings einen gewaltigen Satz nach oben!"Zuletzt konnte weder die 100-Tage-Linie bei rund 27 Euro, noch die 38-Tage-Linie bei umgerechnet 26,60 Euro stützen. Allerdings deutet sich zur Stunde eine möglicherweise bullische "Golden-Cross"-Konstellation an. Euphorie ist noch fehl am Platz", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG.Dennoch bestehe Grund zur Hoffnung. Mit der starken Bewegung nach oben notiere das Papier derzeit bei rund 28,14 Euro. "Die 200-Tage-Linie müsste für einen nachhaltigen Befreiungsschlag erst noch überwunden werden. Sie verläuft am Heimatmarkt in bei 254,08 Hongkong-Dollar oder 30,69 Euro", ergänze Utschneider.Fundamental bleibe das Papier von BYD im Elektromobilität-Segment erste Wahl. Für positive Überraschungen könnten neue Aufträge der Batterie-Sparte sorgen. Aus charttechnischer Sicht gelte es, die für den langfrisitgen Trend wichtige 200-Tage-Linie zu beachten, die aktuell bei 254,08 HKD oder umgerechnet 30,69 Euro verlaufe. Werde diese genommen, generiere die BYD-Aktie ein neues Kaufsignal, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: