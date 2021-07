Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die chinesische Regierung greife immer tiefer in die Wirtschaft ein und Anleger würden zunehmend nervös. Auch die Aktie des chinesischen E-Autoherstellers BYD präsentiere sich momentan schwach. Im Hongkong-Handel sei der Kurs stark abgesackt und notiere jetzt an einer wichtigen Marke. Diese sei für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung.Die staatlichen Regulierungsbehörden in China würden immer härter durchgreifen und die geforderten Auflagen würden für zunehmende Verunsicherung bei den Anlegern sorgen. Im frühen Hongkong-Handel seien besonders Tech-Unternehmen betroffen gewesen und hätten sich schwach präsentiert. Die Aktie von BYD habe zeitweise zehn Prozent verloren. Die Unterstützungen im Bereich der 200-HKD-Marke hätten den Kursverfall nicht aufhalten können. Die Aktie sei bis an den GD200 bei 194 HKD im Handelsverlauf gefallen. Diese Unterstützung habe die Talfahrt vorerst stoppen können und so habe das Wertpapier "nur" sechs Prozent zum Handelsschluss verloren.Die technische Situation sei grundsätzlich vielversprechend, da sich die Aktie weiterhin in einen Aufwärtstrend befinde und eine Flaggen-Formation ausgebildet habe. Diese werde in der Regel nach oben aufgelöst. Allerdings sei das Sentiment stark angeschlagen und die Verunsicherung bei den Anlegern groß, sodass kurzfristige weitere Rücksetzer wahrscheinlich seien. Die nächsten Tage würden zeigen, ob die massive Unterstützung am GD200 standhaft bleibe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: