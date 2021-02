Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

249,00 HKD -1,80% (19.02.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe am Donnerstag an der Heimatbörse in Hongkong einen weiteren Rücksetzer verkraften müssen. Dennoch: Der chinesische Autobauer habe sich für das Gesamtjahr ehrgeizige Ziele gesetzt.BYD habe im Januar 20.178 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft - ein Plus von rund 183% im Vergleich zum Vorjahr. Laut chinesischen Medienberichten habe BYD das Ziel ausgegeben, im Jahr 2021 rund 400.000 NEV verkaufen zu wollen. Dabei sollten sich die Verkäufe zu gleichen Teilen auf reine Elektroautos und Plug-in-Hybride verteilen. Im Schnitt wären knapp 33.333 Autos pro Monat nötig, um dieses Ziel zu erreichen. BYD habe im Januar aber nur 20.178 Einheiten erreicht. Gas geben sei also angesagt. Hoffnung machet die Tatsache, dass in diesem Jahr weitere Modelle auf den Markt kämen, die auf der neuen Plattform "EV 2.0" produziert würden.Die BYD-Aktie bleibe derweil in einer Konsolidierungsformation gefangen. Erst ein Ausbruch über die 265-HKD (Hongkong-Dollar)-Marke würde neues Potenzial schaffen. Unterstützung nach unten gebe die Range zwischen 230 und 220 HKD. Das Papier sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:26,14 EUR -2,83% (19.02.2021, 09:26)