Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (17.05.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.China bleibe Trendsetter in Sachen Elektromobilität. Besonders BYD steche mit einer gewaltigen Innovationskraft hervor. Der chinesische Markt reiche aber dem dortigen Marktfürer nicht. Nach der Expansion in Europa und Amerika greife der Tesla-Konkurrent nun auch im australischen Markt an. Hierfür habe BYD mit der in Adelaide ansässigen Unternehmensgruppe Evant eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach sollten in Südaustralien zukünftig gemeinsam Elektroautos entwickelt und gebaut werden.Trotz der guten fundamentalen Perspektiven habe die BYD-Aktie in den letzten Wochen aufgrund der Querelen im Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich korrigiert. Das Papier seo unter die 200-Tage-Linie gerutscht, die aktuell bei 49,95 HKD (Hongkong-Dollar) verlaufe. Aktuell kämpfe die BYD-Aktie mit der Unterstützung bei 46,95 HKD. Sollte diese von oben durchbrochen werden, würden weitere Unterstützungslinien bei 46,42 bzw. 43,33 HKD warten.Es bleibe dabei: Die BYD-Aktie biete spannende Aussichten. Dennoch seien bei einer Investition gute Nerven gefragt. Spekulative Anleger könnten sich mit einem Stopp bei 4,65 Euro positionieren. Für langfristige Anleger meint "Der Aktionär": Finger weg, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze BYD-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:5,42 EUR -2,69% (17.05.2019, 11:17)