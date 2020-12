Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,095 EUR +0,34% (15.12.2020, 11:33)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

178,50 HKD -0,56% (14.12.2020)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Montag habe Analyst Liang Yonghuo von China Merchants Securities seine Kaufempfehlung für die BYD-Aktie erneuert. Sein Kursziel laute sportliche 340,00 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 37,00 Euro. Vom aktuellen Kursniveau würde das einem Potenzial von knackigen 95 Prozent entsprechen.Analyst Yonghuo gehe davon aus, dass die Verkäufe von New Energy Vehicles von BYD in den nächsten Jahren kräftig anziehen würden. Yonghuo rechne von 2021 bis 2023 mit einem Wachstum von 55 Prozent beziehungsweise 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Das Kursziel von Yonghuo möge ambitioniert sein. Fakt sei jedoch, dass BYD in einer guten Ausgangsposition sei. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gehe davon aus, dass sich der Automarkt in China nach der Corona-Krise am besten weiterentwickeln werde. "China wird in den nächsten Jahren erneut die Lokomotive für die Weltautomärkte", so Dudenhöffer.Darüber hinaus habe BYD mit der Elektro-Limousine Han inklusive der darin erstmals verbauten Blade-Battery ein Ausrufezeichen in Design und Reichweite gesetzt.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die BYD-Aktie zu halten. (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link