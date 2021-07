Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,39 EUR +0,41% (22.07.2021, 12:13)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

223,80 HKD +2,38% (22.07.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Seit dem gestrigen Mittwoch gehe es bei der BYD-Aktie heiß her. Über 6% habe der Titel zulegen können und kämpfe damit aus seiner Konsolidierungsphase auszubrechen. Die Chancen dafür stünden gut, denn das Chartbild habe sich mit den jüngsten Kurssprüngen wieder aufgehellt.Nach der 75%-igen Aufwärtsrally zwischen Mitte Mai und Mitte Juni sei der BYD-Aktie erstmal die Luft ausgegangen. Der Wert sei stark überhitzt gewesen und auch der Sprung über die Hürde bei 240 HKD (Hongkong-Dollar) sei mehrfach gescheitert. Mittlerweile sei erkennbar, dass sich der Kurs innerhalb eines Kanals nach unten bewege.Aus charttechnischer Sicht stelle dies in Verbindung mit dem steilen Anstieg im Mai und Juni eine bullishe Flaggenformation dar. Gelinge nun der Ausbruch über die obere Kanalbegrenzung bei rund 225 HKD, würde das die Flagge auflösen. Infolge dieses sehr starken Kaufsignals wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an das erste Etappenziel am Widerstand bei 240 HKD wahrscheinlich. Könne auch diese Marke erfolgreich überwunden werden, werde das Allzeithoch bei 278 HKD angestrebt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: