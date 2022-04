Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

225,20 HKD +0,36% (01.04.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,86 USD -2,42% (01.04.2022, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon einmal habe BYD versucht seine Halbleitersparte BYD Semiconductor an die Börse zu bringen und sei aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei einer beteiligten Anwaltskanzlei gescheitert. In einem zweiten Anlauf sollte es dann klappen mit dem Börsengang, doch auch dieser sei nun wieder ausgesetzt worden.Das habe die Shenzhen Stock Exchange am Donnerstag mitgeteilt. Die Halbleitersparte von BYD wolle nun den Antrag auf Börsenzulassung so schnell wie möglich an der Börse in Shenzhen einreichen. Davor müssten allerdings noch die angeforderten Finanzinformationen nachgereicht werden. Wann genau das sein solle, sei allerdings nicht bekannt.BYD halte 72,3 Prozent der Tochtergesellschaft und der Konzern plane, nach dem Börsengang der Hauptaktionär von der Halbleitertochter zu bleiben. Der geschätzte Umsatz für BYD Semiconductor habe für 2021 bei 3,05 Milliarden bis 3,2 Milliarden Yuan gelegen. Laut der Tochter sollten durch das IPO 2,7 Milliarden Yuan eingenommen werden.