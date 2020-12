Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In China deute der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors hin. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei im November auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte gestiegen. Dies sei der höchste Wert seit fast zehn Jahren, habe das Wirtschaftsmagazin am Dienstag in Peking mitgeteilt. Einer der Profiteure dieser Entwicklung sei BYD.Bereits in den letzten Monaten habe der Autobauer extrem von der schnellen Erholung der Wirtschaft und ganz besonders der Auto-Nachfrage in China profitiert. Als Beschleunigungsfaktor komme die Batterie-Sparte hinzu. Hier habe BYD mit der "Blade-Battery" die Möglichkeit auf Aufträge von anderen Autobauern. Überaus erfolgreich sei BYD auch mit seiner Elektro-Limousine "Han".Mit dieser könnte BYD als First-Mover im Bereich der Premium-Limousinen drohende Herausforderungen von Rivalen wie Tesla und Volkswagen abwehren.Die BYD-Aktie lege am Dienstag am Heimatmarkt in Hongkong wieder leicht zu. Aus fundamentaler und technischer Sicht habe sich für BYD in den letzten Tagen nichts geändert. Es bleibe dabei: Anleger sollten sich von Konsolidierungsphasen der Aktie nicht beirren lassen. Gut möglich, dass der Titel in den kommenden Tagen noch einmal in die Zone zwischen umgerechnet 18,20 Euro und 19,50 Euro abtauche. Hier lägen mehrere Unterstützungen.Anleger sollten bei der BYD-Aktie investiert bleiben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link