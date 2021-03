Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

18,45 EUR +5,76% (25.03.2021, 10:13)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

168,00 HKD -0,12% (24.03.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei BYD halte der gute Newsflow an. Nachdem der chinesische Auto- und Batterie-Hersteller jüngst gute Februar-Absatzzahlen verkündet habe, sei die Meldung gekommen, dass man die Batteriekapazitäten weiter ausbauen wolle. Eine strategisch richtige Entscheidung: Nach Einschätzung von Goldman Sachs könnte sich die weltweite Nachfrage nach Batterien für Elektroautos in den nächsten 20 Jahren um etwa das 30-Fache erhöhen. BYD sei aus Sicht der US-Investmentbank in diesem Segment einer der Top-Favoriten.Konkret stufe Goldman BYD mit "buy" ein und sehe die Aktie perspektivisch bei 292 Hongkong-Dollar (entspricht 31,83 Euro). Nach der Vorgabe hätte die Aktie, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent.Hintergrund: Das US-Analysehaus habe jüngst seine Prognosen für die zu erwartenden Verkäufe in Europa und den USA aktualisiert. Die Analysten würden nun prognostizieren, dass 47 Prozent aller weltweit verkauften Autos im Jahr 2040 elektrisch sein würden, was die Nachfrage nach Batterien in die Höhe treibe.Sollten die Verkaufszahlen dieses Basisszenario übertreffen, könnte es laut der Goldman-Analyse im Jahr 2025 sogar zu einem Mangel an Batterien kommen.BYD sei auch aus Sicht des "Aktionär" top aufgestellt und sollte langfristig zu den großen Gewinnern im Bereich der E-Mobilität gehören. Aus den Goldman-Prognosen speise sich zudem neue Wachstumsfantasie.Nachdem die Aktie jüngst ausgestoppt worden ist, behält "Der Aktionär" den Wert weiter im Blick - Wachtlist, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 25.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link