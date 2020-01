Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,52 EUR +4,19% (22.01.2020, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,53 EUR +4,62% (22.01.2020, 14:02)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (22.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Bei Batterie-Aktien gehe gerade so richtig die Post ab. Kein Wunder, in diesem Jahr kämen viel neue Elektromodelle auf den Markt, die mit Lithium-Ionen-Akkus bestückt werden müssten.BYD sei nicht nur nach Tesla der zweitgrößte Verkäufer von Elektroautos, sondern hinter CATL auch der zweitgrößte Batterieproduzent Chinas. Und im Gegensatz zu Tesla verkaufe der chinesische Konzern seine Batterien auch an Dritte. So habe es diesbezüglich schon Gespräche mit AUDI gegeben. Auch diese wohl bisher ohne Ergebnis geblieben seien. BYD sei einer der wenigen Batterieproduzenten, der auch größere Stückzahlen liefern könne. Und es sei wohl nur eine Frage der Zeit, bis hier ein großer Autohersteller mehr als nur an die Tür klopfe.Die Erholung der BYD-Aktie habe gerade erst begonnen. Um das im Jahr 2017 markierte Allzeithoch wieder zu erreichen, müsste das Papier um weitere 80% zulegen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Börsenplätze BYD-Aktie: