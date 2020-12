Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

18,405 EUR -2,54% (11.12.2020, 11:04)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

174,10 HKD -0,57% (10.12.2020)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD sei noch immer im Korrekturmodus - und das obwohl ein positives Rating nach dem anderen veröffentlicht werde. Erst heute hätten die Analysten von Phillip Securities das Kursziel auf 241 Hongkong-Dollar (entspreche etwa 25,61 Euro) angehoben. Die Aktie lasse das aber kalt."Der Aktionär" habe bereits letzte Woche berichtet, dass sich das Chartbild der BYD-Aktie eingetrübt habe. Der Kurs sei dabei nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung unter die Trendlinie bei rund 19 Euro gefallen und habe damit ein starkes Verkaufssignal generiert.Das Papier schwanke seitdem zwischen 18,00 und 19,60 Euro und habe zunehmend an Handelsvolumen und Trendstärke verloren. Aktuell stehe der Kurs knapp über der 50-Tage-Linie, die im Moment bei 17,87 Euro verlaufe. Wie die Historie gezeigt habe, stelle diese Durchschnittslinie eine recht zuverlässige Unterstützung dar. Komme es nun in den folgenden Tagen zu einem Kaufsignal beim Stochastik-Indikator, welcher schon bald den stark überverkauften Bereich verlassen dürfte, sei ein Rebound recht wahrscheinlich. Kurzfristig seien dann Kurse bis zum Rekordhoch bei 22,42 Euro drin.Auch auf lange Sicht ist die BYD-Aktie eine "Aktionär"-Empfehlung. Bereits investierte Anleger bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 16 Euro, so Timo Nützel. (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: