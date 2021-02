Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,92 EUR -1,17% (04.02.2021, 12:21)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

255,00 HKD -4,49% (03.02.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Ticker-Symbol: 1211.HK, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe am Mittwoch gute Verkaufszahlen bekannt gegeben. Darüber hinaus gebe es gleich zwei neue Kaufempfehlung für die Aktie. Und dennoch lege das Papier den Rückwärtsgang ein.BYD habe im Monat Januar insgesamt 42,401 Autos verkauft. Das seien 68 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewesen. Der Anteil der Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb habe weiter zugelegt. BYD habe 20.178 NEVs abgesetzt. Ein Plus von knackigen 183 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Dennoch: Trotz der hohen Zuwächse sollte man berücksichtigen, dass der Absatz im Vergleich zum starken Vormonat Dezember um rund 30 Prozent gefallen sei.Das habe Analyst Shaoling Song von Citic Securities nicht daran gehindert, das Kursziel von auf 411 Hongkong-Dollar (44,20 Euro) anzuheben. Auch die Credit Suisse sehe die Entwicklung von BYD derzeit überaus positiv. Analyst Bin Wang habe sein Kursziel von 270 auf 310 Hongkong-Dollar angehoben.Darüber hinaus sei eine Konsolidierung nach dem letzten Run der BYD-Aktie auf diesem hohen Niveau auch kein Beinbruch. Unterstützungen für die Aktie lägen derzeit im Bereich zwischen 220 und 230 Hongkong-Dollar (umgerechnet 23,60 Euro).Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link