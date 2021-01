Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Erst vor wenigen Tagen habe Credit Suisse-Analyst Analyst Bin Wang sein Kursziel für die BYD-Aktie von 250 auf 270 Hongkong-Dollar (HKD) erhöht. Der Experte erwarte in den nächsten Monaten deutlich höhere Umsätze aufgrund stark anziehender Verkäufe von Elektro- und Hybridautos Made by BYD. Zu Beginn der Handelswoche lege die Citigroup nach.Die Experten der Citigroup würden ihre Erwartungen für die NEV-Verkäufe von BYD deutlich nach oben schrauben. Für 2021 werde die Prognose auf 403.000 Einheiten von 325.000 Einheiten und für 2022 auf 553.000 Einheiten von 446.000 Einheiten angehoben. Das Kursziel für die BYD-Aktie werde von 276 HKD auf 339 HKD oder umgerechnet 35,85 Euro erhöht.Zusätzlich bekomme die BYD-Aktie zum Wochenstart Rückenwind durch einen neuen Auftrag. BYD sei Unternehmensangaben zufolge bei einer Ausschreibung in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota zum Zug gekommen. Der Auftrag umfasse 1.002 Elektrobusse. Der Deal sei der bisher größte Auftrag für Elektrobusse in Überseegebieten.Die BYD-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Anleger sollten den Stopp auf 18,50 Euro nachziehen! (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link