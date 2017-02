Xetra-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,60 EUR +0,09% (28.02.2017, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,609 EUR -0,71% (28.02.2017, 16:33)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z. B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über 12 eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u. a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (28.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktie: 200-Tage-Linie ist nun entscheidend! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Investorenlegende Warren Buffett bei BYD engagiert sei. Buffett habe das zwar nicht direkt, sondern durch eine Tochterfirma gemacht. Der Anteil betrage 7,7%. Es habe vor etwa zwei Jahren Gerüchte gegeben, dass Buffett aussteigen wolle. Da habe die BYD-Aktie kräftig gefallen. Jetzt sei die Frage, ob Buffett vielleicht sogar noch mal aufstocke, denn BYD sei mittlerweile vom Anfänger, was Elektroautos betreffe, zur weltweiten Nummer eins geworden.Im Moment sehe es zumindest so aus, als wenn sie wieder nach oben drehe. Jetzt werde es entscheidend sein, ob die BYD-Aktie die 200-Tage-Linie überwinde.Alfred Maydorn ist guter Dinge, was die BYD-Aktie betrifft, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze BYD-Aktie: