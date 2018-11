Kursziel

BYD-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 70,00 Buy China International Capital Wei Feng 23.11.2018 63,84 Add CGS-CIMB Danny Chen 23.11.2018 30,00 Sell UOB Kay Hian Ken Lee 22.11.2018 80,00 Buy Citigroup Jeff Chung 19.11.2018 50,00 Equal-weight Morgan Stanley Jack Yeung 14.11.2018 81,00 Outperform Credit Suisse Bin Wang 08.11.2018 36,60 Underperform Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 30.10.2018



Börsenplätze BYD-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,33 EUR +1,44% (26.11.2018, 17:33)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

6,31 EUR +0,96% (26.11.2018, 18:42)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

56,00 HKD +0,45% (26.11.2018)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (27.11.2018/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 81,00 oder 30,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. hat am 29. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 veröffentlicht.Laut der Aktienanalyse von Morgan Stanley vom 14. November haben sich die Zuwächse bei den Verkäufen von New Energy Vehicles in China in den letzten Monaten im Jahresvergleich auf rund 50% belaufen und damit eine signifikante Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt. Das Wachstum bei BYD Co. Ltd. habe sich von rund 20% im ersten Halbjahr auf 30% bis 40% in der zweiten Jahreshälfte gesteigert.Kürzungen bei den NEV-Beihilfen hätten den Gewinn von BYD in den letzten Jahren schwankungsanfällig gemacht. Nach 2020 sollte es aber zu einer Beruhigung kommen, so die Analysten von Morgan Stanley. Die technologischen Weiterentwicklungen bei BYD dürften sich nach Ansicht des Analysten Jack Yeung ab 2020 als Profitabilitätstreiber erweisen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Citigroup. In seiner Aktienanalyse vom 19. November bekräftigt Analyst Jeff Chung das Votum "buy" und hält am Kursziel von 80,00 HKD fest. BYD Co. Ltd. hat hinsichtlich des vierten Quartals eine sehr gute Visibilität geboten, so Chung.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von Investmenthaus UOB Kay Hian: Der dort zuständige Analyst Ken Lee stuft den BYD-Titel unverändert mit "sell" ein und hält am Kursziel von 30,00 HKD fest. Im Rahmen einer Studie zum chinesischen Autosektor würden die Analysten von UOB Kay Hian auf die Guangzhou Auto Show Bezug nehmen. Elektroautos stünden nach wie vor im Fokus des Interesses. 48 neue Modelle seien anlässlich der Messe am Markt eingeführt worden. Mehr als 20 davon seien Elektroautos gewesen. Lokale Marken würden weiterhin dominieren. Die Einschätzung des Sektors bleibe bei "market weight". Ken Lee bekräftige seine negative Haltung gegenüber den Aktien von BYD Co. Ltd. Kürzungen bei den Elektroautosubventionen und ein intensiverer Wettbewerb durch Elektroauto-Start-ups und traditionelle Hersteller würden die Margen von BYD unter Druck setzen.Unabhängig davon, wie sich die BYD-Aktie in den nächsten Tagen entwickeln werde, "Der Aktionär" glaube weiterhin an die Turnaround-Story beim chinesischen Autobauer. Denn fundamental laufe es seit dem dritten Quartal wieder rund. Chinas Regierung wird auch zukünftig alles dafür tun, die E-Autos mit Subventionen zu pushen, so Jonas Lerch von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: