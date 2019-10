Kursziel

Volkswagen-Aktie

(EUR) Rating

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 32,00 Sell UBS - 17.10.2019 30,00 Underperform Merrill Lynch Ming-Hsun Lee 27.09.2019 78,70 Buy Citigroup Jeff Chung 28.08.2019 20,70 Underperform Macquarie Research Allen Yuan 26.08.2019 39,00 Neutral Goldman Sachs Fei Fang 23.08.2019 57,00 Buy Daiwa Capital Markets Kelvin Lau 23.08.2019 39,20 Reduce Instinet Benjamin Lo 22.08.2019



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,55 EUR +2,13% (28.10.2019, 19:14)



Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

4,562 EUR +2,75% (28.10.2019, 18:16)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

39,20 HKD +2,22% (28.10.2019)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (28.10.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Elektroauto- und Batterieproduzenten BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 78,70 oder 20,70 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BYD-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BYD Co. Ltd. wird am 29. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BYD-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Citigroup: Der dort zuständige Analyst, Jeff Chung, stuft in einer Aktienanalyse vom 28. August den Wert weiterhin mit "buy" ein, senkt aber im Zuge einer Reduzierung der Gewinnschätzungen das Kursziel von 90,00 auf 78,70 HKD. Die Analysten der Citigroup hätten ihre Absatzprognosen für BYD Co. Ltd. nach den Einschnitten bei den NAV-Subventionen nach unten korrigiert. Gleichzeitig seien aber auch mögliche zukünftige staatliche Kaufanreize sowie die Batteriestrategie des Unternehmens im Bewertungsmodell berücksichtigt worden. Maßnahmen der Zentralregierung zur Ankurbelung der Autoverkäufe könnten den Sektorbewertungen Unterstützung bieten, so die Citigroup-Analysten.Die niedrigste Kursprognose für BYD kommt hingegen von BofA Merrill Lynch Research. Die Aktie wurde in einer Aktienanalyse vom 27. September unverändert mit "underperform" eingestuft und das Kursziel von 30,30 auf 30,00 HKD gesenkt. Im Rahmen einer Branchenstudie zum chinesischen Autosektor würden die Analysten von BofA Merrill Lynch Research die Auffassung äußern, dass es im vierten Quartal 2019 oder Anfangsquartal 2020 ausgehend von einer niedrigen Basis zu einer Erholung kommen könnte. BYD Co. Ltd. gehöre weiterhin zu den am wenigsten bevorzugten Titeln. Staatliche Subventionskürzungen würden Druck auf die Geschäftsentwicklung ausüben.Laut Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist und bleibt China der Trendsetter in Sachen Elektromobilität. Wer in die Aktie von BYD investiere, der setze auf einen erfolgreichen Ausbau der E-Mobilität in China. Fakt sei: BYD habe sich in den letzten Jahren in eine gute Ausgangsposition gebracht. BYD habe einige Trümpfe in der Hand: Zum Beispiel habe der chinesische Elektroautobauer eine eigene Batterieproduktion. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern sei BYD also nicht auf die mächtigen Hersteller von Batteriezellen wie CATL, Samsung SDI und LG Chem angewiesen.Zudem habe BYD einen ersten Deal an Land gezogen. BYD werde Batteriezellen an den chinesischen Autobauer Changan Automobile liefern. Darüber hinaus würden noch immer die Verhandlungen zwischen BYD und der VW-Tochter AUDI laufen. Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" solle BYD in Zukunft die Batterien für AUDIs Elektroautos liefern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BYD-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BYD-Aktie auf einen Blick: