Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen stiegen im Jahr 2021 um 0,4 Prozent auf 15 Milliarden Euro. Dabei blieb der Personalaufwand mit 8,5 Milliarden Euro unverändert. Die Aufwands-Ertrags-Relation im engeren Sinne (Cost-Income-Ratio) verbesserte sich deutlich auf 66,5 Prozent nach 68,7 Prozent im Jahr 2020.



Das Teilbetriebsergebnis hat sich im Jahr 2021 um 11 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro erhöht. Das Betriebsergebnis nach Bewertung stieg um 20,2 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss vor Steuern legte um 20,4 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro zu. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben 2,2 Milliarden Euro betragen. Dem Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden voraussichtlich 3,5 Milliarden Euro zugeführt. Nach Steuern bleibt damit ein Jahresüberschuss von 1,9 Milliarden Euro.



Die Eigenkapitalausstattung der Genossenschaftsbanken ist weiterhin solide. Die regulatorischen Eigenmittel stiegen um 4,1 Milliarden Euro auf 102,5 Milliarden Euro. Das Kernkapital wuchs um 5,1 Milliarden Euro auf 92,9 Milliarden Euro. Die Kernkapitalquote sank aufgrund der starken Kreditausweitung leicht um 0,34 Prozentpunkte auf 15 Prozent. Die Gesamtkapitalquote betrug Ende 2021 16,6 Prozent, womit die regulatorischen Anforderungen deutlich übertroffen werden.



Die addierte Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent auf 1.145 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Bilanzsumme je Institut liegt aktuell bei gut 1,5 Milliarden Euro.



Stabilität wichtiger denn je - Überlegungen zu EDIS fehl am Platz



Die bestehende Europäische Bankenunion sei das Fundament, das gerade in der aktuellen Zeit die Stabilität der Banken sichert, so der BVR. Das bestehende System der Einlegerentschädigung in der Europäischen Union (EU) sei effektiv, störungsfrei und wirksam. Daher dürfe der Fokus bei den fortschreitenden Überlegungen zu einer Weiterentwicklung der Bankenunion nicht mehr bei einer Vergemeinschaftung der nationalen Einlagensicherungssysteme (EDIS) liegen. Wichtig sei insbesondere, die mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg weiter zunehmenden Risiken europäischer Banken deutlich zu reduzieren. "Es wird nun Aufgabe der Koalition sein, ihre Haltung im Rahmen der weiteren Verhandlungen in der EU konsequent einzubringen", so Kolak.



Nachhaltigkeit in allen Dimensionen



Aufgrund ihrer genossenschaftlichen Werte sehen sich die deutschen Genossenschaftsbanken in einer besonderen Verantwortung für Nachhaltigkeit in allen Dimensionen: Environment, Social und Governance. "Die individuellen Wünsche der Kunden zur Nachhaltigkeit im Rahmen der Anlageberatung zu berücksichtigen, sehen unsere Institute nicht als Pflicht, sondern als gemeinsame Chance der Gestaltung", erläutert Kolak, warnt aber auch vor einem "zu viel" an regulatorischen Vorgaben: "Es ist zweifelhaft, ob ein Kunde die nach Sustainable Finance Offenlegungsverordnung, Taxonomie und MiFID bereitzustellenden Produktinformationen überhaupt verarbeiten kann." Das konterkariere zum Teil das nachvollziehbare und unterstützenswerte Ziel, für Kunden mehr Transparenz zu schaffen.



