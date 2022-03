Es gebe aber auch andere Töne. Nach Informationen russischer Nachrichtenagenturen sei die erste Phase der Militäroperation abgeschlossen. Es gehe jetzt darum, die Region Donbass zu befreien. Sollte die NATO aber Flugzeuge und Luftabwehrsysteme an die Ukraine liefern, werde man entsprechend antworten.



Die Anleger scheinen das jedoch auszublenden und sich auf einen möglichen Frieden vorzubereiten, so Bergmann. Sie würden die deutschen Standardwerte kaufen und den DAX über die Marke von 14.700 ziehen.



Der deutsche Leitindex habe damit den Widerstand bei 14.553 und auch den GD50 bei 14.684 überwunden und damit ein starkes Kaufsignal generiert. Die nächsten Ziele seien der Bereich um 14.820 und 15.000.



Die charttechnischen Ampeln stünden auf Grün. DER AKTIONÄR sei seit dem Vortag long im DAX.







