Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).BP habe in Q2/2021 erneut deutlich vom verbesserten Branchenumfeld (v.a. preisseitig) profitiert. Das bereinigte EPS habe sowohl die Analystenprognose als auch den Marktkonsens deutlich übertroffen. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe die Ausschüttung an die Aktionäre gedeckt, weshalb sich das Gearing (per 30.06.) im Quartalsverlauf deutlich verbessert habe. Die Quartalsdividende (0,0546 USD je Aktie) sei unerwartet angehoben worden, was eine Abweichung vom Transformationsplan (bis 2025; Ziele mehrheitlich wiederholt) darstelle (bisher: fester Wert von 0,0525 USD je Aktie pro Quartal). Zudem seien weitere Aktienrückkäufe (rund 1,4 Mrd. USD bis Anfang November 2021) angekündigt worden, was konform mit dem bisherigen Transformationsplan sei.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 0,55 (alt: 0,42) USD; berichtetes EPS 2021e: 0,66 (alt: 0,52) USD; DPS 2021e: 0,2163 (alt: 0,2100) USD; EPS 2022e: 0,58 (alt: 0,51) USD; DPS 2022e: 0,2250 (alt: 0,2100) USD). Die strukturellen Herausforderungen (vom Öl- und Gaskonzern zum diversifizierten Energiekonzern) hätten Bestand. Die Finanzierung des Strukturwandels werde aber durch das gegenwärtige (Preis-)Umfeld erleichtert.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% bewertet Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die BP-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde von 3,00 GBP auf 3,10 GBP erhöht. (Analyse vom 18.08.2021)