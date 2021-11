Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,074 EUR -4,05% (02.11.2021, 11:08)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,074 EUR -3,00% (02.11.2021, 11:02)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

346,40 GBp -2,97% (02.11.2021, 11:05)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Konzern habe im abgelaufenen Quartal von hohen Ölpreisen profitiert und wolle einen weiteren Milliardenbetrag in einen Aktienrückkauf stecken. Allerdings hätten Gasverträge infolge des rasant steigenden Gaspreises die Bilanz wegen eines Bewertungseffektes tief in die roten Zahlen gerissen. Bereinigt um Sondereffekte wie Bewertungsveränderungen von Ölbeständen habe BP in den Monaten Juli bis September 3,32 Mrd. USD verdient. Das sei mehr gewesen als von Analysten geschätzt. Vor einem Jahr sei der bereinigte Gewinn wegen niedrigerer Ölpreise nur 86 Mio. USD hoch gewesen.Die Zwischendividende für das Quartal bleibe mit 5,46 US-Cent je Aktie konstant, der Konzern wolle allerdings weitere 1,25 Mrd. USD für einen Aktienrückkauf ausgegeben. Aus dem Betrieb seien dem Konzern im dritten Quartal Finanzmittel (operativer Cashflow) von 6 Mrd. USD in die Kassen geflossen. BP-Chef Bernard Looney habe von einem weiteren guten Quartal für den Konzern gesprochen.Unter dem Strich hätten die Ende des Quartals ruckartig steigenden Gaspreise zur späteren Lieferung dem Konzern jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. So seien v.a. Sicherungsgeschäfte BP mit einer Vorsteuerbelastung von 6,1 Mrd. USD auf die Füße gefallen - der auf die Aktionäre entfallende Nettoverlust habe daher 2,5 Mrd. USD betragen. Vor einem Jahr habe der Fehlbetrag nur bei 450 Mio. USD gelegen. Von BP habe es geheißen, das Missverhältnis dürfte sich dann wieder legen, wenn die Preise wieder sinken und die Mengen tatsächlich geliefert würden.Die negativen Einmaleffekte seien natürlich ärgerlich, aber kein Beinbruch. Die Perspektiven für BP würden gut bleiben. Anleger könnten bei der günstig bewerteten BP-Aktie nach wie vor zugreifen (Stopp: 3,20 Euro), so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: