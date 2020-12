Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kursanstieg im Zuge der BioNTech-Meldung befinde sich die BP-Aktie nun in einer charttechnisch durchaus gesunden Konsolidierungsphase. Die Perspektiven für die Anteilscheine würden indes unverändert gut bleiben.So habe etwa nun auch das Analysehaus Kepler Cheuvreux das Kursziel für die BP-Papiere deutlich angehoben: Nachdem der faire Wert bisher bei 325 Britischen Pence gesehen worden sei, seien es nun bereits satte 395 Pence (umgerechnet 4,35 Euro). Das Anlagevotum sei dementsprechend mit "buy" bestätigt worden.Analyst Bertrand Hodee habe erklärt, 2020 sei ein sehr wichtiges gewesen für die großen Ölkonzerne - mit ambitionierten CO2-Reduktionszielen und kühnen Ambitionen für Erneuerbare Energien. Darüber hinaus habe er seine Prognosen für 2021 und 2022 erhöht, weshalb er auch höhere Kursziele für BP & Co sehe. BP-Anteile seien für ihn zusammen mit Eni und Shell seine persönlichen "Top Long"-Aktien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: