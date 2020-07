Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4665 EUR +0,10% (16.07.2020, 14:11)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

311,85 GBp +0,52% (16.07.2020, 14:30)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin mit "halten" ein.BP habe den Verkauf des globalen Petrochemie-Geschäfts (bereinigtes EBIT Gj. 2019: 402 (Vj.: 627) Mio. USD; Anteil am bereinigten Konzern-EBIT Gj. 2019: 2% (Vj.: 3%)) an INEOS angekündigt (Transaktion solle Ende 2020 abgeschlossen sein). Der Verkaufspreis (unterliege Anpassungen) belaufe sich auf 5 Mrd. USD. Dieser Verkauf sei Teil des angekündigten Desinvestitionsprogramms (15 Mrd. USD), das nun ein Jahr früher (bisher: Mitte 2021) abgeschlossen werden könne. Gleichzeitig sei der Verkauf der Petrochemie Teil des Transformationsprozesses (Konzernziel: CO2-Neutralität bis 2050) und führe den Unternehmensangaben zufolge zu einer Stärkung der Bilanz. Letzteres sei nach Meinung von Diermeier vor dem Hintergrund des aktuellen Öl- und Gaspreisumfelds (u.a. Brent-Spot: rund 44 USD je Barrel) sowie den Mitte Juni angekündigten milliardenschweren Wertberichtigungen (13 bis 17,5 Mrd. USD nach Steuern) nicht zu unterschätzen.BP agiere bezüglich der langfristigen Ölpreisannahmen konservativer als einige Rivalen (ENI, Repsol, Royal Dutch Shell). Es bestehe gegenwärtig (Lage auf dem Ölmarkt stelle sich diffizil dar) eine erhöhte Dividendenunsicherheit (DPS 2020e: 0,330 (alt: 0,345) USD; DPS 2021e: 0,300 (alt: 0,320) USD), was nach Meinung des Analysten für die BP-Aktie als Dividendenwert negativ zu werten sei. Das Q2 sollte seines Erachtens vorerst den Ergebnistiefpunkt darstellen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BP-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrages (12 Monate) von <10% weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 3,50 GBP auf 3,10 GBP gesenkt. (Analyse vom 16.07.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,4545 EUR -0,50% (16.07.2020, 14:41)